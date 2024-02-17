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البنتاجون: نفذنا أمس ضربتين ضد صاروخ مضاد للسفن وزورق مُسيّر في اليمن

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم السبت، إنه تم إطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين صوب البحر الأحمر أمس الجمعة.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن ما لا يقل عن 3 صواريخ أطلقت على السفينة بولوكس التي ترفع علم بنما، موضحة أن لم يتم الإبلاغ عن إصابات.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت أمس الجمعة ضربتين ناجحتين ضد صاروخ مضاد للسفن وزورق مسير في اليمن.

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم السبت، استهدافِ سفينةِ نفطية بريطانية في البحرِ الأحمرِ بعددٍ كبير من الصواريخِ البحرية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الحوثيين يحيي سريع، في بيان صحفي نشره على حسابه بمنصة "إكس" اليوم عن استهداف سفينةٍ النفطٍ البريطانية "بولوكس" في البحرِ الأحمرِ بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ.

وأكد سريع مواصلة العمليات في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ضدَّ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانىءِ فلسطينَ المحتلةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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