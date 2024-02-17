شكرا لقرائتكم خبر عن عضو التحالف الوطنى: المؤسسة عملت على حل المشاكل المتواجدة بمساكن عثمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة جيهان زكي، المدير التنفيذي لمؤسسة الصديقة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المؤسسة تعمل لتقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية، مضيفة إن المؤسسة عملت على حل مشاكل الفقر والمرض والجهل التي كانت متواجدة في المنطقة.

وأضافت زكي خلال كلمتها بمؤتمر مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لعرض برنامج المؤسسة بمساكن عثمان بأكتوبر، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وحضور الدكتور على جمعة، والدكتور أشرف صبحي، أن المؤسسة تتعامل مع الطفل من بداية المراحل من تعلم السلوك وحتى فرق الكشافة، وغيرها من الفصول التي تهدف لتعليم الطلاب.

وكان الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الصديقية، التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتحا مشروع باب رزق الذي أعدته سيدات مساكن عثمان بأكتوبر، وتضمن المشروع ملابس وشنط مصنوعة بأيدي السيدات والعاملات في المؤسسة.