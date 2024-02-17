شكرا لقرائتكم خبر عن على جمعة بفعالية التحالف الوطنى فى مساكن عثمان: ده جزء صغير من واجبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الصديقية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لحضوره في احتفالية المؤسسة بافتتاح مركز شباب المنتجين في منطقة مساكن عثمان بمدينة أكتوبر.

وأضاف علي جمعة، خلال كلمته في احتفالية التحالف الوطني، لابد أن أعرب عن سعادتي البالغة بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة، والمستوى الذي وصل إليه الأطفال، وحثهم على الاستمرار والعمل الجاد والتميز، لافتا أن هذا جزء صغير من واجبنا، ونحن نعمل جميعا على تقديم أفضل الخدمات للأهالي في المنطقة.

وكان الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الصديقية، التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتحا مشروع باب رزق الذي أعدته سيدات مساكن عثمان بأكتوبر، وتضمن المشروع ملابس وشنط مصنوعة بأيدي السيدات والعاملات في المؤسسة.