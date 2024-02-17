الجيش: توقيف 3 لبنانيين في حي السلم لتأليفهم عصابة سرقة وسلب وترويج مخدرات وإصابة أحدهم

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، أنّ "بتاريخ 16/2/2024، نفّذت دوريّة من ​مديرية المخابرات​ تؤازرها وحدة من الجيش، عمليّة دهم في منطقة ​حي السلم​- الضّاحية الجنوبيّة، وأوقفت اللّبنانيّين (ر. د.)، (م. س.) و(ه. ي.)، لتأليفهم عصابة سرقة وسلب بقوّة السلاح وترويج ​مخدرات​".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "أثناء التّوقيف، أطلق الأخير النّار باتجاه الدوريّة، فردّ عناصرها بالمثل، ما أدّى إلى إصابته، وهو مطلوب بمذكّرات توقيف عدّة لإطلاقه النّار، وتوّرطه في خلاف أدّى إلى مقتل أحد الأشخاص. وقد ضُبط في حوزته مسدّس حربي وكميّة من ​الكوكايين​"، لافتةً إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".