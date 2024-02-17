مستشار ميقاتي: اجتماعه مع هوكشتاين أكد أن المساعي الأميركية تتجه للجم العدوان الإسرائيلي

أشار مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، ​فارس الجميل​، إلى أنّ "الأمور تتّجه إلى الاستقرار طويل الأمد، واجتماع ميقاتي مع المبعوث الأميركي ​آموس هوكشتاين​ أكّد أنّ المساعي الأميركيّة تتّجه إلى لجم ​العدوان الإسرائيلي​، وتحقيق الاستقرار وعودة النّازحين إلى قراهم".

ولفت، في مداخلة تلفزيونيّة، إلى أنّ "ميقاتي أكّد وجوب عودة الجميع إلى طاولة ​مجلس الوزراء​، وثبُت أنّ المقاطعة لا تجدي نفعًا، والمرحلة تتطلّب تعاون الأفرقاء كافّة"، مركّزًا على أنّ "ميقاتي أكّد رفض ​لبنان​ استقبال النّازحين السّوريّين الّذين غادروا لبنان بطريقة غير شرعيّة".

وكشف الجميّل أنّ "هناك جلسةً لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لمعالجة أوضاع المصارف، وسيتمّ تحديد موعدها مطلع الأسبوع ومَن لديه اقتراحات فليتقدّم بها".