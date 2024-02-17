الدفاع التركية: القضاء على 6 مسلحين من "بي كي كي" بعملية جوية شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، في بيان، "تحييد 6 إرهابيّين من تنظيم "بي كي كي"، عبر عمليّة جوّيّة، بعد رصدهم في منطقة غارا شمالي ​العراق​"، مشدّدةً على أنّ "العمليّات ضدّ الإرهابيّين ستتواصل بكلّ زخم في المنطقة، وأنّ الإرهابيّين ليسوا في مأمن أينما كانوا".

وكان قد أفادت الوزارة في 9 شباط الحالي، بأنّ "القوّات التّركيّة قضت على 3 عناصر من "بي كي كي"، بعد رصدهم في منطقة درع الفرات شمال سوريا. كما تمّ تحييد عنصرَين آخرين في منطقة عمليّة "المخلب" شمال العراق".