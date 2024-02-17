الدفاع التركية: القضاء على 6 مسلحين من "بي كي كي" بعملية جوية شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، "تحييد 6 إرهابيّين من تنظيم "بي كي كي"، عبر عمليّة جوّيّة، بعد رصدهم في منطقة غارا شمالي العراق"، مشدّدةً على أنّ "العمليّات ضدّ الإرهابيّين ستتواصل بكلّ زخم في المنطقة، وأنّ الإرهابيّين ليسوا في مأمن أينما كانوا".
وكان قد أفادت الوزارة في 9 شباط الحالي، بأنّ "القوّات التّركيّة قضت على 3 عناصر من "بي كي كي"، بعد رصدهم في منطقة درع الفرات شمال سوريا. كما تمّ تحييد عنصرَين آخرين في منطقة عمليّة "المخلب" شمال العراق".
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