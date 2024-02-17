"حزب الله": استهدفنا موقعَي رويسات العلم والسماقة في مزارع شبعا ‏وأصبناهما مباشرةً

أعلن "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 2:00 من بعد ظهر اليوم السّبت 2024-02-17، موقع ​رويسات العلم​ في ​مزارع شبعا​ اللّبنانيّة المحتلّة بالأسلحة الصاروخيّة؛ ‏وأصابوه إصابة مباشرة".

وكشف في بيان ثان، أنّ "‏مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 2:00 من بعد ظهر اليوم السّبت، موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللّبنانيّة المحتلّة بالأسلحة الصّاروخيّة؛ ‏وأصابوه إصابة مباشرة".