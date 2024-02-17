قوى الأمن عممت صورة موقوف سوري اشترى أغراضًا من محال في المياسة ودفع ثمنها بعملة مزيفة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-02-02، تمكّنت إحدى دوريّات مكتب ​مكافحة الجرائم​ الماليّة وتبييض الأموال في وحدة ​الشرطة القضائية​، من توقيف المدعو: "م. م." (مواليد عام 1999، سوري)، لإقدامه على الدّخول إلى محال لبيع وشراء الأجهزة الإلكترونيّة والخلويّة في بلدة المياسة- ​المتن الشمالي​، ودفع ثمن الأغراض الّتي ابتاعها بالعملة الأجنبيّة المزيّفة من فئة الدّولار الأميركي".

وأشارت إلى أنّ "لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمِّم المديريّة العامّة صورته، وتطلب من الّذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى المكتب الكائن في محلّة الشيّاح/ بولفار كميل شمعون- ثكنة العقيد الشّهيد جوزف ضاهر، الطّابق الثّالث، أو الاتصال على الرّقم 290881-01؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".