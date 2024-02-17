قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في حي السلم بالجرم المشهود وضبط كمية منها بحوزته

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لدى ​شعبة المعلومات​، عن قيام شخص مجهول بترويج مواد مخدّرة على متن درّاجة آليّة في محلّة ​حي السلم​- الضّاحية الجنوبيّة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف هويّة المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّته، ويُدعى: "هـ. ع." (من مواليد عام 1999، لبناني)".

وكشفت الشّعبة أنّ "بتاريخ 2024-01-17، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود، في أثناء قيامه بترويج ​المخدرات​ في محلّة حيّ السّلّم، على متن درّاجة آليّة تمّ ضبطها"، مشيرةً إلى أنّ "بتفتيشه والدّرّاجة، تمّ ضبط ما يلي: 45 ظرفًا من مادّة ​حشيشة الكيف​، نصف كيواغرام من مادّة حشيشة الكيف، 11 طبّة بلاستيكيّة تحتوي على مادّة ​الكوكايين​، 11 كيسًا بداخلها مادّة ​الماريجوانا​، مبلغ مالي وهاتف خلوي".

ولفتت إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عدد من الزّبائن في حيّ السّلّم، مستخدمًا الدّرّاجة الّتي أوقف على متنها"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص".