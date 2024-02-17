الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تواصل اعتقال 12 من طواقمنا منهم 7 اعتُقلوا من داخل مستشفى الأمل

أشارت جمعيّة "الهلال الأحمر الفلسطيني"، إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يواصل اعتقال 12 من طواقمنا، منهم 7 تمّ اعتقالهم من داخل مستشفى الأمل قبل أكثر من أسبوع".
وأعربت، عبر مواقع ىالتّواصل الاجتماعي، عن "قلقها الشّديد على سلامة طواقمها المعتقلة، الّتي لا يزال مصيرها مجهولًا حتّى اللّحظة"، مطالبةً المجتمع الدولي بـ"ضرورة التّدخّل بشكل عاجل للضّغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن طواقمنا المعتقلّة، وتوفير الحماية لطواقم الجمعيّة العاملة في قطاع غزة".
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