الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تواصل اعتقال 12 من طواقمنا منهم 7 اعتُقلوا من داخل مستشفى الأمل

أشارت جمعيّة "​الهلال الأحمر الفلسطيني​"، إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يواصل اعتقال 12 من طواقمنا، منهم 7 تمّ اعتقالهم من داخل مستشفى الأمل قبل أكثر من أسبوع".

وأعربت، عبر مواقع ىالتّواصل الاجتماعي، عن "قلقها الشّديد على سلامة طواقمها المعتقلة، الّتي لا يزال مصيرها مجهولًا حتّى اللّحظة"، مطالبةً ​المجتمع الدولي​ بـ"ضرورة التّدخّل بشكل عاجل للضّغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن طواقمنا المعتقلّة، وتوفير الحماية لطواقم الجمعيّة العاملة في قطاع ⁧‫غزة‬⁩".