8 قتلى وعشرات المصابين جراء قصف إسرائيلي لمنازل في الزوايدة ودير البلح وسط غزة

أفادت مصادر لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "طائرات حربيّة إسرائيليّة قصفت أكثر من 5 منازل في الزوايدة و​دير البلح​ وسط ​قطاع غزة​، ما أدّى إلى مقتل 8 مواطنين وإصابة العشرات بجروح، وآخرون تحت الأنقاض".

وذكّرت "وفا" بأنّ "​الجيش الإسرائيلي​ ارتكب 9 مجازر بحقّ العائلات في قطاع غزة، أدّت إلى مقتل 83 مواطنًا، وجرح 125 آخرين، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأوّل الماضي إلى 28858، والجرحى إلى 68677".