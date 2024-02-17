أفادت مصادر لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "طائرات حربيّة إسرائيليّة قصفت أكثر من 5 منازل في الزوايدة ودير البلح وسط قطاع غزة، ما أدّى إلى مقتل 8 مواطنين وإصابة العشرات بجروح، وآخرون تحت الأنقاض".
وذكّرت "وفا" بأنّ "الجيش الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر بحقّ العائلات في قطاع غزة، أدّت إلى مقتل 83 مواطنًا، وجرح 125 آخرين، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأوّل الماضي إلى 28858، والجرحى إلى 68677".
كانت هذه تفاصيل خبر 8 قتلى وعشرات المصابين جراء قصف إسرائيلي لمنازل في الزوايدة ودير البلح وسط غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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