معلومات للـ"LBCI": توجّه حكومي لتحديد سعر الدولار المصرفي بـ25 ألف ليرة بدلًا من 15 ألفًا

كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI"، عن "وجود اتجاه لدى الحكومة، بأن تحدّد ​وزارة المال​ مع مطلع الأسبوع المقبل، ​سعر الدولار​ المصرفي بـ25 ألف ليرة للدّولار الواحد، بدلًا من 15 ألفًا"، لافتةً إلى أنّ "السّبب هو أنّ العديد من المودعين يحتاجون للسّيولة بالليرة اللبنانية، ولكن ​المصارف​ لا تلبّي حاجاتهم على سعر دولار 89500 ليرة، وألّا مشكلة مع المصارف في هذا الموضوع".

وأشارت المعلومات إلى أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ تَواصل مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة ​وسيم منصوري​، مستطلعًا رأيه في الموضوع، فردّ منصوري بأنّه ضدّ التّعدديّة في أسعار الدّولار، وأنّ السّعر المعمول به بالنّسبة لمصرف لبنان هو 89500 ليرة".