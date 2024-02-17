ذكر مراسل "الخليج 365" في الجنوب، أنّ "قصفًا إسرائيليًّا استهدف وطى الخيام قرب معمل الحجار، ومحيط تلة حمامص".
بدوره، أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بـ"سقوط صاروخ في منزل في بلدة الماري قضاء حاصبيا، من دون أن ينفجر، وقد تسبّب بأضرار مادّيّة من دون إصابات بشريّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": قصف إسرائيلي على وطى الخيام ومحيط تلة حمامص وسقوط صاروخ في منزل ببلدة الماري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.