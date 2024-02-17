"النشرة": قصف إسرائيلي على وطى الخيام ومحيط تلة حمامص وسقوط صاروخ في منزل ببلدة الماري

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في الجنوب، أنّ "قصفًا إسرائيليًّا استهدف وطى ​الخيام​ قرب معمل الحجار، ومحيط تلة حمامص".

بدوره، أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بـ"سقوط صاروخ في منزل في ​بلدة الماري​ قضاء حاصبيا، من دون أن ينفجر، وقد تسبّب بأضرار مادّيّة من دون إصابات بشريّة".