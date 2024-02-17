"النشرة": تحديد سعر صرف "الدولار المصرفي" الأسبوع المقبل ضمن سقف السحوبات ذاته

علمت "​الخليج 365​" أنّ حكومة تصريف الأعمال ستُقدم على تحديد سعر صرف دولار السّحوبات مطلع الأسبوع المقبل، عبر قرار يصدر عن ​وزارة المال​، بعد رفض مصرف لبنان المركزي تحديد سعرَين، لأنّ حاكم المصرف بالإنابة ​وسيم منصوري​ حدّد السّعر الحقيقي بـ89500 ليرة.

وبحسب معلومات "النشرة"، أنّ التّداول يجري بين ​رئاسة الحكومة​ ووزارة المال و​جمعية المصارف​، لتحديد سعر صرف دولار السّحوبات الّذي كان سابقًا على أساس 15 ألف ليرة، قبل صدور ​الموازنة​ في الجريدة الرّسميّة، وسط طَرحَين: البقاء على السّعر ذاته، أو رفعه بضعة آلاف، بشكل لا يؤثّر على الاستقرار النّقدي ويُفقد قيمة السّحوبات الّتي سيحصل عليها المودع باللّيرة.

وتضيف المعلومات أنّ سقف السّحوبات سيبقى هو ذاته، أي بما يوازي 1600 دولار، باللّيرة اللّبنانيّة.

علمًا أنّ الحاكم بالإنابة كان أصدر تعميمًا حمل الرّقم 166، أعطى بموجبه للمودعين 150 دولارًا شهريًّا.