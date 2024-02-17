"حماس": الحركة تنوي تعليق مفاوضات وقف إطلاق النار إلى حين إدخال المساعدات إلى شمال غزة

كشف مصدر قيادي في حركة "حماس"، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "الحركة تنوي تعليق مفاوضات وقف إطلاق النّار، إلى أن يتمّ إدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة"، مؤكّدًا أنّه "لا يمكن إجراء مفاوضات والجوع ينهش الشعب الفلسطيني".
وكانت قد عُقدت محادثات في القاهرة هذا الأسبوع، للتّوصّل إلى اتفاق بشأن وقف القتال في الحرب الإسرائيليّة المستمرّة منذ أربعة أشهر مع "حماس" في غزة.
وكانت قد تزايدت الدّعوات للسّماح لمزيد من الشّاحنات المحمّلة بالمساعدات بالدّخول إلى غزة، لكنّ إسرائيل شدّدت عمليّات التّفتيش الّتي تدّعي أنّها ضروريّة، لمنع زعماء "حماس" من الهروب والحؤول دون تهريب الأسلحة.
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