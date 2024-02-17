أكّد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في خطاب إلى الأمّة، أنّ "الخبر السّار هو أنّ نزاعنا الحالي مع السويد يتّجه نحو خاتمة"، مشيرًا إلى أنّ "بالتّعاون مع رئيس الوزراء السويدي، اتخذنا خطوات مهمّة من أجل إعادة بناء الثّقة". وأعلن "أنّنا في طريقنا للمصادقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (النّاتو) في بداية الدّورة الرّبيعيّة للبرلمان".
ومن المقرّر أن يعود البرلمان للانعقاد في 26 شباط الحالي.
وكان قد لفت وزير الخارجيّة السويديّة توبياس بيلستروم، الأربعاء الماضي، إلى أنّ "بلاده تأمل في أن تصادق المجر قريبًا على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي"، بما يزيل آخر عقبة أمام نيلها العضويّة. وجدّد التّأكيد أنّه لن تكون هناك مفاوضات بشأن المصادقة على الاتفاقيّة، على الرّغم من دعوة أوربان نظيره السويدي أولف كريسترسون، إلى "التّفاوض" على انضمام السويد.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء المجر: نزاعنا مع السويد يتجه نحو خاتمة ونحن بطريقنا للمصادقة على انضمامها إلى "الناتو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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