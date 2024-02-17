رئيس وزراء المجر: نزاعنا مع السويد يتجه نحو خاتمة ونحن بطريقنا للمصادقة على انضمامها إلى "الناتو"

أكّد رئيس الوزراء ​المجر​ي ​فيكتور أوربان​، في خطاب إلى الأمّة، أنّ "الخبر السّار هو أنّ نزاعنا الحالي مع ​السويد​ يتّجه نحو خاتمة"، مشيرًا إلى أنّ "بالتّعاون مع رئيس الوزراء السويدي، اتخذنا خطوات مهمّة من أجل إعادة بناء الثّقة". وأعلن "أنّنا في طريقنا للمصادقة على انضمام السويد إلى ​حلف شمال الأطلسي​ (النّاتو) في بداية الدّورة الرّبيعيّة للبرلمان".

ومن المقرّر أن يعود البرلمان للانعقاد في 26 شباط الحالي.

وكان قد لفت وزير الخارجيّة السويديّة توبياس بيلستروم، الأربعاء الماضي، إلى أنّ "بلاده تأمل في أن تصادق المجر قريبًا على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي"، بما يزيل آخر عقبة أمام نيلها العضويّة. وجدّد التّأكيد أنّه لن تكون هناك مفاوضات بشأن المصادقة على الاتفاقيّة، على الرّغم من دعوة أوربان نظيره السويدي ​أولف كريسترسون​، إلى "التّفاوض" على انضمام السويد.