النرويج: اتفاق نقل أموال الضرائب بين إسرائيل والفلسطينيين بات «وشيكاً»

ابوظبي - سيف اليزيد - ميونيخ (وكالات)

أفاد رئيس وزراء النرويج، أمس، بأن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، والتي تحجبها إسرائيل بات «وشيكا».

وتضطلع النرويج بدور الوساطة في التوصل إلى الاتفاق.

وبموجب اتفاقات سلام مؤقتة جرى التوصل إليها في تسعينيات القرن الماضي، تحصّل وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب بالنيابة عن الفلسطينيين وتجري تحويلات شهرية للسلطة الفلسطينية. لكن لم يتم دفع أي مبالغ منذ نوفمبر، عقب اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي.

وفي 21 يناير، قال مسؤولون إسرائيليون، إن مجلس الوزراء وافق على خطة لنقل أموال الضرائب المجمدة والمخصصة لقطاع غزة إلى النرويج، بدلاً من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية. وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره لـ«رويترز»: «أود أن أقول إن المحادثات اختُتمت، ونحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق»، مضيفاً أنه يعتقد أنهم تمكنوا من التوصل إلى حل وسط.

وقال ستوره «أعتقد أننا محل ثقة لكل الأطراف لإدارة الدعم المالي المقدم إلى السلطة الفلسطينية بشكل مسؤول». وأضاف: «تطلب ذلك كثيراً من العمل الدبلوماسي بين النرويج والسلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة، لكنني أقول إننا اقتربنا للغاية، أوشكنا».

وأدت النرويج دور الوسيط في المحادثات التي دارت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في الفترة من عام 1992 إلى عام 1993 وأفضت إلى توقيع اتفاقية أوسلو.

وتتولى النرويج رئاسة مجموعة المانحين الدوليين للأراضي الفلسطينية، والمعروفة باسم لجنة الاتصال المخصصة.

ومنذ تكثيف إسرائيل هجماتها على غزة، ظهرت اهتمامات بإحياء لجنة الاتصال المخصصة لتكون قناة محتملة للدبلوماسية.