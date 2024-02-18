شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء نصر سالم: الإفراج عن وثائق جديدة لحرب أكتوبر رسالة تذكير للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء د. نصر سالم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن حرب أكتوبر لم ينساها القريب والبعيد، ولذلك فنشر وثائق جديدة عن الحرب يأتى في اطارة خطة الإفراج عن وثائق مر عليها وقت يسمح فيه بالنشر، وذلك بمثابة رسالة لتذكير الجميع بالتاريخ المصرى القريب.

و أضاف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، أن كافة الوثائق يتم مراجعتها قبل النشر، وفي تلك الحالة تحمل بعض المعلومات والأرقام المسموح بنشرها، غير أن ارتباط ذلك بالتوقيت في مصر والمنطقة، يشير إلى ما قامت به مصر في حرب أكتوبر، وهو تاريخ مصر مشرف، وفيه كثير من العبر والرسائل.

ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، عدد من الوثائق الرسمية حول حرب أكتوبر 1973، تتضمن التخطيط الاستراتيجي العسكري لحرب أكتوبر، وكذلك ادارة الحرب بمراحلها حتى وقف اطلاق النيران.

كما تضمنت الوثائق التى كشفها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، كيفية تصفية الثغرة ممثلة في الخطة شامل وشامل المعدلة، بالاضافة لفض الاشتباك وانسحاب القوات الاسرائيلية، وكذلك بعض مذكرات القادة.