لفتت وزارة الخارجية الأميركية، إلى أنّ "وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن التقى الرّئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، في ميونيخ على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وأكّد مجدّدًا أنّ الولايات المتحدة الأميركية لا يمكنها دعم عمليّة عسكريّة برّيّة في رفح، من دون خطّة موثوقة وقابلة للتّنفيذ، لضمان سلامة أكثر من مليون شخص لجأوا هناك".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "بلينكن ناقش مع هرتصوغ الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح الرّهائن، وتحقيق هدنة إنسانيّة من شأنها أن تساعد في زيادة تدفّق المساعدات الإنسانيّة إلى المدنيّين الفلسطينيّين في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: أميركا لا يمكنها دعم عملية عسكرية في رفح دون خطة موثوقة لضمان سلامة النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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