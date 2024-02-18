الدفاع المدني: انتشال جثة مواطن قضى إثر سقوط سيارته في بركة زراعية في بعلبك

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني تمكّنوا من انتشال جثّة مواطن قضى جرّاء انزلاق سيّارته رباعيّة الدّفع، وسقوطها في بركة زراعيّة تبلغ من العمق 6 أمتار، محاذية للطّريق العام في بعلبك".
ولفتت إلى أنّ "العناصر قد اضطرّوا للاستعانة بمضخّات، للتّمكّن من إفراغ البركة من المياه وسحب الآليّة (من نوع بيك آب) الّتي كانت قد استقرّت في أسفل البركة، ورفعها بواسطة الحبال إلى اليابسة"، مشيرةً إلى أنّ "جهات أخرى تولّت نقل جثّة السّائق إلى المستشفى، عقب حضور الأجهزة الأمنيّة المختصّة وإتمامها الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
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