الرئاسة المصرية: السيسي وماكرون أكدا خطورة أي تصعيد عسكري في رفح لتداعياته الإنسانية الكارثية

أشار المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة ال​مصر​يّة أحمد فهمي، إلى أنّ "الرّئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، تناول الجهود الجارية الرّامية لوقف إطلاق النّار في ​قطاع غزة​، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانيّة".

وأوضح في بيان، أنّ "الجانبين استعرضا آخر المستجدّات في هذا الصّدد، وأكّدا ضرورة تعاون الجهات المعنيّة لضمان تحقيق تقدّم يؤدّي إلى حقن الدّماء، وتخفيف المعاناة الإنسانيّة الحاليّة في القطاع، بالإضافة إلى دفع مسار حلّ الدّولتَين وإقامة الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة".

وأكّد السيسي خلال الاتصال، "موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيّين إلى مصر بأيّ شكل أو صورة، وهو الموقف الّذي يحظى بتوافق دولي كامل".

ولفت فهمي إلى أنّ "من جانبه، أكّد الرّئيس الفرنسي دعم ​فرنسا​ التّام لموقف مصر، وشدّد الرّئيسان على خطورة أيّ تصعيد عسكري في ​رفح​، لتداعياته الإنسانيّة الكارثيّة على نحو مليون ونصف مليون فلسطيني بهذه المنطقة. كما حذّرا من خطورة توسّع الصّراع على المستوى الإقليمي، ومن ثمّ ضرورة الدّفع السّريع لجهود وقف إطلاق النّار والتّهدئة الإقليميّة".