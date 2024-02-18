افتتاح معرض " أهلا رمضان" ومنافذ سلع مخفضة وقافلة مجانية في الوادي الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، معرض " أهلا رمضان" منافذ سلع غذائية مخفضة في مركزين وقراهما وقافلة طبية مجانية لسكان واحة بلاط.

قال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، في تصريح له، اليوم السبت، إنه جرى افتتاح معرض " أهلا رمضان" بمدينة موط بمركز الداخلة بالتعاون مع الغرفة التجارية وإدارة التموين لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق بنسبة 30 % على أن يستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المعظم.

أضاف عبد الغني، أنه جرى تنفيذ منافذ سلع غذائية مخفضة متحركة تجوب قرى مركز الداخلة في قرى " بدخلو – الموشية – القصر " لتوصيل الدعم المقدم من الحزب للمناطق البعيدة والنائية أسوة بما يحدث في المدينة والمناطق القريبة منها.

ولفت عبد الغني، إلى تنفيذ قافلة طبية مجانية لسكان واحة بلاط وجرى الكشف الطبي بالمجان على 232 مواطنا وصرف الأدوية المطلوبة لهم مجانا، شملت التخصصات الآتية " باطنية – جراحة – أطفال – نساء وتوليد – علاج طبيعي – أسنان".

كما نفذت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، سلسة منافذ متحركة تجوب القرى لبيع وطرح السلع التموينية المخفضة بالقرى التابعة لمركز الخارجة من خلال منافذ متنقلة تجوب قرى المركز.

قال محمد ناصر عباس، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة، اليوم السبت، إن أمانة المركز نفذت سلسلة المبادرات المجتمعية وذلك بتنظيم مبادرة لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين بقريتي "ناصر الثورة وبولاق" التابعة لمركز الخارجة وسط إقبال كثيف من المواطنين.

وأوضح محمد، أن المنافذ تطرح أكياس معبأة سلع تموينية ( 2 كجم سمنة و 2 كيس مكرونة و 2 صلصة ) بـ150 جنيه و ( سكر - زيت - أرز - مكرونة - شعيرية ) تباع بأسعار مخفضة بـ100 جنيه للكيس الواحد وذلك في إطار الدور الخدمي والمجتمعي للحزب لخدمة جميع فئات المجتمع ودعم الدولة المصرية والقيادة السياسية.