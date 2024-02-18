اليوم.. وزير الإسكان ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان مشروعات جديدة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

يزور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، يرافقه الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الازهر، صباح اليوم الأحد، محافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدة مشروعات خدمية وتنموية بالمحافظة.

وتبدأ زيارة وزير الإسكان ورئيس جامعة الأزهر الشريف الساعة 10 صباح اليوم الأحد، 18 فبراير الجاري وذلك بغرس نخلة بحديقة 30 يونيو شمال مدينة الخارجة ضمن مبادرة " ازرع نخلة" ثم تفقد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمنزل الريفي بها ضمن مبادرة " المشروعات الخضراء الذكية".

كما يفتتح وزير الإسكان مبنيين تابعين للمدينة الجامعية لجامعة الوادي الجديد بمدينة الخارجة، ثم بعدها يعقد الوزير مؤتمرا عاما بقاعة الديوان العام للمحافظة بمدينة الخارجة بحضور محافظ الوادي الجديد وقيادات المحافظة التنفيذية لعرض انجازات جهاز تعمير الوادي الجديد وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بعدها يتفقد مركز السيطرة الموحد للأزمات والطوارئ بالمنطقة الخلفية لمبنى ديوان عام المحافظة.

كما يفتتح الوزير يرافقه رئيس جامعة الأزهر مبنى كلية البنات الأزهرية بمدينة الخارجة بحي طريق " الداخلة " والذي كان مقر لمديرية العمل بالمحافظة، بعدها يفتتح مشروع " درة الوادي" بواقع 26 عمارة سكنية بمنطقة غرب الخارجة على الطريق الواصل مع مركز الداخلة، بعدها يتفقد محطة مياه 30 يونيو ومشروع أبراج المستقبل السكني ومركز حسن حلمي لذوي الإحتياجات الخاصة.