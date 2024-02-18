شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد خلف الله: وثائق حرب أكتوبر رسالة مهمة وتبرز قدرات الجيش المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، عددا من الوثائق الرسمية النادرة حول حرب أكتوبر 1973، تتضمن التخطيط الاستراتيجي العسكري لحرب أكتوبر، وكذلك إدارة الحرب بمراحلها حتى وقف إطلاق النيران، وكيفية تصفية الثغرة ممثلة في الخطة شامل وشامل المعدلة، بالإضافة لفض الاشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية، هي رسالة مهمة في هذا التوقيت بقوة وجاهزية القوات المسلحة المصرية للدفاع عن الوطن والأمن القومي المصري.

وأضاف "خلف الله"، لـ"الخليج 365"، أن هذه الوثائق تبرز براعة القوات المسلحة المصرية في التخطيط الاستراتيجي العسكري وإدارة حرب أكتوبر 73، وتوضح البطولات والملحمة الكبيرة التي قام بها الجيش المصري في الحرب واسترداد سيناء الحبيبة وهزيمة العدو الإسرائيلي هزيمة ساحقة.

وتابع "خلف الله": ستظل حرب أكتوبر والنصر المصري العظيم خالدة في التاريخ، وستظل قواتنا المسلحة الباسلة قوية وعظيمة وقادرة على صد أي عدوان وحماية أمن الوطن داخليا وخارجيا ضد أي أخطار، فكل الشكر والتحية للقوات المسلحة، والشعب المصري كله بجميع فئاته يلتف خلف القيادة السياسية.