أشار الرّئيس الكولومبي غوستافو بيترو، إلى "أنّنا يمكننا أن نساعد أوكرانيا، ولكن ليس بالسّلاح، ودون التّحريض على حرب بين الإخوة، ... ولكن على سبيل المثال، من خلال إزالة الألغام من الأراضي. يمكن لكولومبيا المساهمة في البحث عن حوار يسمح بإيجاد مخرج من هذه الحرب".
وكان الرّئيس الكولومبي قد دعا العام الماضي، إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأشار، في كلمته أمام الدّورة الثّامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول 2023، إلى أنّ "الدّول الّتي تحاول جرّ أميركا اللاتينيّة إلى الصّراع في أوكرانيا، عن طريق إرسال وإمداد الأسلحة لكييف، هي الّتي ساعدت على خلق هذا الصراع".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس كولومبيا: يمكننا المساهمة بالبحث عن حوار يسمح بإيجاد مخرج من الحرب الروسية- الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.