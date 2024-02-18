رئيس كولومبيا: يمكننا المساهمة بالبحث عن حوار يسمح بإيجاد مخرج من الحرب الروسية- الأوكرانية

أشار الرّئيس الكولومبي غوستافو بيترو، إلى "أنّنا يمكننا أن نساعد ​أوكرانيا​، ولكن ليس بالسّلاح، ودون التّحريض على حرب بين الإخوة، ... ولكن على سبيل المثال، من خلال إزالة الألغام من الأراضي. يمكن ل​كولومبيا​ المساهمة في البحث عن حوار يسمح بإيجاد مخرج من هذه الحرب".

وكان الرّئيس الكولومبي قد دعا العام الماضي، إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية ​الأمم المتحدة​، لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأشار، في كلمته أمام الدّورة الثّامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول 2023، إلى أنّ "الدّول الّتي تحاول جرّ أميركا اللاتينيّة إلى الصّراع في أوكرانيا، عن طريق إرسال وإمداد الأسلحة لكييف، هي الّتي ساعدت على خلق هذا الصراع".