ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانيّة، نقلًا عن وزير الدّفاع البريطاني غرانت شابس، أنّنا لن نقوم بتشكيل جيش من المجنّدين الإلزاميّين، ولكن قد نضطرّ إلى إعادة النّظر في سياسة التجنيد العسكري، إذا انجررنا إلى حرب عالميّة.
وأشارت إلى أنّ لندن أكّدت أنّها لا تخطّط لفرض التّجنيد الإجباري، وهناك خطّة لخفض تعداد الجيش بمقدار الثّلث خلال عشر سنوات ، من نحو 75 ألف جندي حاليًّا إلى 52 ألفًا.
في وقت سابق، دعا رئيس الأركان العامّة للقوّات المسلّحة البريطانيّة، باتريك ساندرز، البريطانيّين إلى الاستعداد للخدمة في الجيش في حالة نشوب صراع مع روسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع البريطاني: قد نعيد النظر بسياسة التجنيد الإلزامي إذا انجررنا إلى حرب عالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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