الأرصاد الجوية: طقس الأحد غائم وتتساقط أمطار متفرقة مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط يقع تحت تأثير منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائيّة باردة، ويحمل معه أمطارًا وثلوجًا ورياحًا ناشطة وعواصف رعديّة، ويخفّ تأثيره بدءًا من مساء الإثنين، ويستقرّ تدريجيًا صباح يوم الأربعاء".

وحذّرت في نشرتها المسائيّة، من "سلوك الطّرقات الجبليّة فوق الـ1700 متر، بسبب تراكم ​الثلوج​"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر شباط يتراوح بين 11 و19 درجة مئويّة في بيروت، بين 9 و18 درجة في طرابلس، وبين 3 و13 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الأحد غائم جزئيًّا إلى غائم، مع ضباب على المرتفعات، وبقاء درجات الحرارة دون معدّلاتها الموسميّة. تتساقط أمطار متفرّقة صباحًا مع حدوث انفراجات، وتشتدّ غزارة ​الأمطار​ بدءًا من بعد الظّهر، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق؛ ويتدنّى مستوى تساقطها ليلًا لتلامس 1500 متر".

ولفتت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الإثنين غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع ضباب على المرتفعات، واستقرار درجات الحرارة دون معدّلاتها. تتساقط أمطار متفرّقة مع حدوث انفراجات، وتنهمر الثّلوج الخفيفة بدءًا من ارتفاع 1700 متر وما فوق نهارًا، ويتدنّى مستوى تساقطها ليلًا لحدود الـ1500 متر".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الثّلثاء غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، وضباب عل المرتفعات، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، مع أمطار محليّة متفرّقة وحدوث انفراجات واسعة نهارًا. تتركّز الأمطار مساءً شمال البلاد، وتكون غزيرة ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثّلوج على المرتفعات الشّماليّة الّتي تعلو عن 1600 متر".

كما أفادت الدّائرة بأنّ "الطّقس المتوقّع الأربعاء غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصّباحيّة، وترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، مع احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرّقة الخفيفة خلال الفترة الصّباحيّة شمال شرق البلاد. يستقرّ الطّقس تدريجيًّا خلال النّهار، ونحذّر من تكوّن الجليد على الطّرقات الدّاخليّة والجبليّة الّتي تعلو عن 1800 متر وما فوق خلال اللّيل وساعات الصّباح الأولى".

وأضافت أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 10 و35 كم/س وتنشط أحيانًا لتلامس الـ50 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل وسيّئ على المرتفعات، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 65 و95%، حال البحر مائج إجمالًا؛ وحرارة سطح المياه 19 درجة مئويّة".