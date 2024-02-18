رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا اتفقا على مواصلة العمل على معاهدة سلام بين البلدين

عقد رئيس الوزراء الأرميني ​نيكول باشينيان​ والرّئيس ال​أذربيجان​ي ​إلهام علييف​، محادثات في ميونيخ، عقب اجتماع ثلاثي جمعهما مع المستشار الألماني ​أولاف شولتس​، وتوافقا على الدّفع قُدمًا في مفاوضات سلام.

ولفتت المستشاريّة الألمانيّة في بيان، إلى أنّ "شولتس أشاد بتعهّدات الجانبَين بحلّ الخلافات في الرّأي والمسائل المفتوحة بالطّرق السّلميّة حصرًا، ومن دون استخدام القوّة".

من جهتها، أعلنت الرّئاسة الأذربيجانيّة، أنّ علييف وباشينيان "بحثا في التّفاوض حول معاهدة سلام بين البلدين، وتطبيع العلاقات وقضيّة ترسيم الحدود"، موضحةً أنّ وزارتَي الخارجيّة كُلّفتا تنظيم اجتماعات متابعة.

من جهتها، ذكرت الحكومة الأرمينيّة أنّ الجانبين "اتفقا على مواصلة العمل على معاهدة السّلام"، مشيرةً إلى أنّه "تمّت مناقشة عمليّة تنظيم العلاقات بين ​أرمينيا​ وأذربيجان، والخطوات الرّامية إلى ضمان السّلام والاستقرار في المنطقة".

وكانت قد تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات الثّلثاء الماضي، بإطلاق النّار على الحدود بين البلدين قرب منطقة نركين هاند، ما أدّى إلى مقتل أربعة جنود أرمينيّين بحسب يريفان.