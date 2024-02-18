زيلينسكي ناقش مع بايدن الوضع على الخطوط الأمامية: ممتنّ للحصول على الدعم الكامل منه

أعلن الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ "أثناء وجودي في ميونيخ، أجريت مكالمةً هاتفيّةً مع الرّئيس الأميركي جو بايدن، وناقشنا الوضع الحالي في الخطوط الأماميّة".
وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، "أنّني ممتنّ للحصول على الدّعم الكامل من بايدن. وأعتقد أيضًا أن الكونغرس الأميركي سيتّخذ قرارًا حكيمًا"، بالإفراج عن مساعدة جديدة لكييف، مشيرًا إلى أنّ "دعم أوكرانيا يعني دعم الدّيمقراطيّة والحرّيّة، ويجب علينا معًا أن نحمي هذه القيم". ولفت إلى "أنّنا اتفقنا على البقاء على اتصال، مع اقتراب العدوان الرّوسي واسع النّطاق ضدّ أوكرانيا من مرور عامين".
وكان قد دعا زيلينسكي في وقت سابق السّبت، في مؤتمر ميونيخ للأمن، حلفاءه الغربيّين إلى تزويد بلاده بمزيد من المعدّات العسكريّة لمواجهة روسيا، مشدّدًا على أهميّة الأسلحة البعيدة المدى والقذائف المدفعيّة.
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