عشرات الآلاف شاركوا بمسيرة مؤيدة لفلسطين في لندن والشرطة اعتقلت 12 شخصًا

شارك عشرات الآلاف في تظاهرة مؤيّدة لل​فلسطين​يّين في العاصمة البريطانيّة ​لندن​. وتجمّع المتظاهرون في بارك لين في وسط العاصمة، حاملين لافتات تُطالب بـ"وقف إطلاق النّار الآن"، وهم يهتفون "فلسطين حرّة".

وأفادت شرطة العاصمة لندن، باعتقال 12 شخصًا. فأوضحت أنّ "رجلًا شوهد وسط الحشد يحمل لافتةً معاديّة للسامية، وعندما تدخّل عناصر الشّرطة لاعتقاله تعرّضوا للاعتداء، ما أدى إلى اعتقال ستّة أشخاص". كما أوقفت الشّرطة شخصين آخرين لرفضهما إزالة قناع الوجه، بينما تمّ القبض على آخر للاشتباه بدعمه منظّمة محظورة في ما يتعلّق بإحدى اللافتات.

يُذكر أنّ مسيرات مؤيّدة للفلسطينيّين تُنظّم كلّ يوم سبت في لندن، منذ أن بدأت الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" في 7 تشرين الأوّل الماضي.