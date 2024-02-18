بالقرعة.. شروط وإجراءات التقديم على شقق الإسكان في الطروحات الجديدة (مفيش حجز إلكتروني)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة.

ووفقا لقرار هيئة المجتمعات العمرانية يكون الحجز والتخصيص على الموقع الإلكتروني للهيئة (ضمن برنامج مسكن)، وذلك بنظام القرعة العلنية اليدوية، طبقاً لعدد من الشروط والآليات المحددة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تنويع آليات طرح الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، لتلبية احتياجات المواطنين، وإتاحة فرصة متساوية للجميع، وتحقيق الشفافية.

شروط الحجز في هذه الشقق:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

- ألا يقل سنه عن 21 عاما في تاريخ الطرح، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وليس شخصاً معنويا.

- ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا على قاصر.

إجراءات الطرح والحجز:

القطاعات المعنية بالهيئة ستقوم بتوفير بيانات الوحدات السكنية التي سيتم طرحها، والإعلان عن الطرح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والصحف اليومية.

- يتضمن الطرح بالموقع الإلكتروني للهيئة جميع البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة والمُدرجة بكراسة الطرح، وعلى من يرغب بالحجز، الدخول للموقع الإلكتروني وتسجيل بياناته (الإسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني)، وإرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

- يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير)، ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

- ثم يقوم العميل بسداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى وفقا للمُحدد بكراسة الطرح، ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.

- وتولى اللجنة المختصة بدراسة طلبات قطع الأراضي السكنية، القيام بفرز الطلبات، وتحديد الطلبات المطابقة للشروط، والطلبات التي يتم إجراء القرعة العلنية اليدوية بينها، وتحديد مواعيد القرعة وإخطار المتقدمين بها، على أن يكون اجراء القرعة طبقا للتصنيف (أرضي / متكرر / أخير).

-يتم اعتماد توصيات اللجنة، من قِبَلِ اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة، وموافاة جهاز المدينة بقرار التخصيص، لاستكمال الإجراءات، ومخاطبة العميل لاستكمال سداد مقدم الحجز خلال شهر طبقاً لكراسة الشروط، ويتم الطرح على الموقع الإلكتروني، ثم يتم غلق الموقع للعمل على الطلبات المقدمة والبت فيها وفقا للآلية المذكورة، ومن ثم إعادة الطرح وفقا لمتطلبات الهيئة، وحال توافر وحدات، وذلك بعد العرض على وزير الإسكان، وتستكمل الاجراءات وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

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