سلطات بريطانيا تسمح ببقاء اللاجئين الأوكرانيين 18 شهراً إضافياً

اعلنت وزارة الداخلية البريطانية، إن بريطانيا ستمنح تمديداً إضافيا لمدة 18 شهراً لحاملي التأشيرات الأوكرانية المؤهلين للبقاء في المملكة المتحدة.

واكدت الحكومة إنه اعتباراً من أوائل عام 2025، سيتمكن مئات الآلاف من اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا بعد الغزو الروسي من التقدم بطلب للإقامة في بريطانيا وسيستمرون في التمتع بحقوق العمل والرعاية الصحية والتعليم.

وكشف وزير الهجرة توم بورسلاف في بيان انه "يوفر مخطط تمديد التأشيرة الجديد اليقين والطمأنينة للأوكرانيين في المملكة المتحدة بشأن مستقبلهم مع استمرار هذه الحرب، وسنواصل توفير ملاذ آمن للفارين من الصراع".

وقالت وزارة الداخلية، إن التمديد سيؤثر على أكثر من 283 ألف أوكراني في بريطانيا.