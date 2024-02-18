قبيسي: لا زلنا ندعو لوحدة الموقف والحوار للوصول الى تفاهمات على كل الملفات العالقة

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، أن "ما يجري على مساحة العالم العربي هو استعمار جديد بدبلوماسية وتطبيع مع الصهاينة والشعب الفلسطيني، يقتل ويذبح ولا احد من هذه الأنظمة يحرك ساكنا، حتى انهم لا يقدرون على تقديم المساعدة الانسانية والمساعدات، ولا إخراج الجرحى، بل أن بعضهم لا يكترث ابدا بما يحصل من مجازر وتدمير في غزة والضفة".

وتوجه بالقول لاهل البلدات الجنوبية، "صمودكم ووقوفكم الى جانب المقاومين هو ما يجعل المقاومة قادرة على الانتصار على هذا العدو، ولذا علينا جميعا أن ندافع عن عقيدنا ورسالتنا بوجه هذا العدو بكل ما امتلكنا من قوة وتأييدنا، ودعمنا للمقاومة هو فعل مقاوم. فنحن نعيش ما يعانيه اهلنا في الشريط الحدودي مع دولة فلسطين المحتلة هؤلاء الصامدون الشرفاء هؤلاء المضحين بكل شيئ ليقفوا الى جانب المقاومة لمقارعة العدو الصهيوني".

وأكد قبيسي أن "في لبنان نحن بأمس الحاجة الى الابتعاد عن اللغة الطائفية والمذهبية على مساحة تركيبة الدولة، ليتوحد الجميع في العدو، وليصبح كل الشعب اللبناني يمتلك قضية واحدة موقف واحد يدعم عناصر القوة الحقيقية التي نؤمن بها ونعممها، الا هي وحدة الشعب والجيش والمقاومة".

وشدد على اننا "كنا ولا زلنا ندعو لوحدة الموقف والحوار مع الجميع للوصول الى تفاهمات على كل الملفات العالقة والاستحقاقات التي هي حاجة ضرورية اليوم، أولها الاتفاق على رئيس للجمهورية يوحد اللبنانيين". ورأى أن "من اراد حماية سيادته ونظامه وشعبه، عليه أن يقاوم ويقارع العدو، لا أن يكون كبعض الأنظمة العربية التي تكتفي بتوزيع بعض المساعدات، لأن هؤلاء لا يريدون سوى حماية مواقعهم وكراسيهم، وبالتالي تبقى اسرائيل متغطرسة في المنطقة ليس بقوتها بل بضعف من يواجهها".