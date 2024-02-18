زلزال بقوة 5 درجات ضرب المكسيك

ذكر المركز القومي لرصد الزلازل في المكسيك أن "زلزالا بلغت قوته 5 درجات، وقع قرب منتجع أكابولكو على ساحل المحيط الهادي". واشار رئيس بلدية العاصمة مكسيكو سيتي مارتي باتريس، على مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن "الإنذار من الزلازل دفع سكان المدينة إلى مغادرة منازلهم، لكن لم تقع أضرار".

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