انت الان تتابع خبر رمضان على الأبواب.. 4 أسباب لارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 35% في العراق والان مع التفاصيل
اما السبب الاخر، فهو ان بسبب الامطار وخلال فترات الربيع يقوم الرعاة باخذ اغنامهم الى المراعي الخضراء لتسمينها وعدم ذبحها الان، الامر الذي يتسبب بارتفاع الأسعار لقلة المعروض.
كما ان نظرة على ارقام الإنتاج والاستهلاك تظهر حجم العجز الكبير في العراق بين العرض والطلب في اللحوم الحمراء، حيث تبلغ حاجة الفرد العراقي 12 كيلوغرام سنويا من اللحوم، مايعني ان العراق يحتاج لاكثر من 500 الف طن من اللحوم الحمراء سنويا، بينما لاينتج اكثر من 195 الف طن سنويًا، مايعني ان الإنتاج يغطي اقل من 40% من الحاجة، لتبلغ نسبة العجز اكثر من 60%، ليأتي تهريب الاغنام العراقية كسبب اضافي يجعل العرض غير قادر على سد الطلب.
بالمقابل، أدى ارتفاع الأسعار الى دعوات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة شراء اللحم لحين عودة أسعاره، فيما بدأ اخرون يروجون للحوم من أنواع أخرى بسبب ارتفاع أسعار اللحوم العراقية.