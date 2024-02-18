رغم العقوبات.. بلجيكا وإسبانيا أكبر مستودتا للغاز الطبيعي المسال من روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت البيانات الصادرة عن الإحصاءات الأوروبية أن بلجيكا وإسبانيا أصبحتا من الدول الأكثر شراء للغاز الطبيعي المسال من روسيا، حيث استحوذتا على ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة الإحصاءات الأوروبية حصلت إسبانيا على أكثر من 40% من إجمالي الغاز الطبيعي المسال الذي زودته به روسيا أي حوالي 5.24 مليار متر مكعب (5% أكثر من العام السابق).

وجاءت بلجيكا في المركز الثاني حيث شكلت صادراتها نحو 30%، وزادت مشترياتها 1.7 مرة إلى 3.82 مليار متر مكعب.

ووفقا للبيانات، احتلت هولندا المركز الثالث، على الرغم من انخفاض الحجم السنوي بمقدار 1.9 مرة إلى 2.1 مليار متر مكعب. كما أصبحت اليونان الرائدة المطلقة في نمو واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث نمت 4.1 مرة لتصل إلى 750 مليون متر مكعب، مما جعلها تحتل المركز الرابع في قائمة أكبر المشترين.

وحلت البرتغال، التي زادت مشترياتها 1.4 مرة، إلى 390 مليون متر مكعب، في المركز الخامس. كما اشترت فنلندا وإيطاليا والسويد وإستونيا وليتوانيا كميات صغيرة من الغاز بإجمالي حوالي 380 مليون متر مكعب.

وبشكل عام، ارتفعت مشتريات الاتحاد الأوروبي في عام 2023 من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنحو ثلاثة في المئة، إلى 12.7 مليار متر مكعب.