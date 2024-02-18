بلينكن: هناك فرصة غير مسبوقة في الأشهر المقبلة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط

اشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الى إن "هناك فرصة غير مسبوقة في الأشهر المقبلة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط مع رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها"، مؤكدا "ضرورة المضي قدما نحو إقامة الدولة الفلسطينية، والتي يمكنها العيش بأمان الى جانب إسرائيل وستضمن أيضا أمن إسرائيل".

ولفت إلى أنه "تجري حاليا محاولات صادقة بقيادة دول عربية لتنفيذ إصلاحات في السلطة الفلسطينية".

ورأى بلينكن أن "إسرائيل تتمتع حاليا بالأمن أكثر مما كان قبل السابع من تشرين الأول الماضي، لكن في رأيه على المدى البعيد هناك سؤال مختلف، ألا وهو كيف سنخرج من دائرة العنف؟".

وتابع "يجب على الدول العربية المساعدة بتحسين الوضع في السلطة الفلسطينية من أجل مستقبلها ومستقبل إسرائيل".