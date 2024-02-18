الرئيس الصومالي يغادر القمة الأفريقية..الحكومة الإثيوبية الخليج 365 المرافق للصومال يحمل أسلحة (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - أتهم حسن شيخ محمود، رئيس الصومال، الحكومة الإثيوبية، لعرقلة وفد الرئيس الصومالي من حضور قمة الأتحاد الأفريقي أمس السبت، في أديس أبابا.

وقال شيخ، خلال مؤتمر صحفي، إن هذا الإجراء ينتهك جميع البروتوكولات الدبلوماسية والدولية، والأهم من

ذلك، التقاليد الراسخة للاتحاد الأفريقي، مضيفًا بأن هذا السلوك إلى القائمة المتزايدة من الإجراءات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية في الآونة الأخيرة.

وأضاف رئيس الصومال، أن إثيوبيا تستضيف مقر الاتحاد الأفريقي، فإن قيادتها وحكومتها ملزمتان بمعاملة جميع الزعماء الأفارقة على قدم المساواة.

وأوضح حسن شيخ محمود، رئيس الصومال، أن استضافة الاتحاد الأفريقي، هي في نفس الوقت شرف وامتياز لإثيوبيا؛ ومع ذلك، إذا فشلت حكومتها في الحفاظ على هذا الشرف والمسؤولية باللياقة اللازمة، فقد يكون من الضروري للاتحاد الأفريقي إعادة تقييم موقع مقره الرئيسي.

وأدان رئيس الصومال، تصرفات إثيوبيا غير المبررة، مطالبًا الاتحاد الأفريقي إلى إجراء تحقيق عاجل ذي مصداقية ومستقل في هذا السلوك الفظيع بما يتماشى مع بروتوكولات الاتحاد.

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علقت الحكومة الإثيوبية، علي ادانت الرئيس الصومالي، قائلين:" أفراد الأمن التابعين للوفد الصومالي حاولوا، دخول مقر الأتحاد الأفريقي بالأسلحة، الأمر الذى منعه الأمن الإثيوبي من الدخول".

وأكدت إثيوبيا، أن الرئيس الصومالي حسن شيخ، لقي ترحيبًا حارًا عند وصوله إلي أديس أبابا، علي غرار ما جرى مع كافة رؤساء المشاركين في القمة باعتبارها الدولة المضيفة.