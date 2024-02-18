هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة توافق بالإجماع على مشروع قرار عدم الاعتراف بدولة فلسطينية أحادية الجانب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحكومة وافقت بالإجماع على مشروع قرار عدم الاعتراف بدولة فلسطينية أحادية الجانب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أعلن أن إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، لافتاً إلى أنه لن يتم تحقيق مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين دون شروط مسبقة.

وخلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، شدد نتانياهو على أن إسرائيل ستواصل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، موضحاً أن مثل هذا الاعتراف، بعد السابع من تشرين الأول الماضي، سيمنع أي تسوية سلمية بالمستقبل وسيمنح "الإرهاب" مكافأة.