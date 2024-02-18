يسرائيل هيوم: نتانياهو يدرس قبول الاعتراف الأميركي بدولة فلسطينية على أن يقود ذلك إلى تقدّم في مساعي التطبيع مع السعودية

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر سياسي لم تسمّه، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو يدرس قبول الاعتراف الأميركي أحادي الجانب بدولة فلسطينية، على أن يقود ذلك إلى تقدّم في مساعي التطبيع بين إسرائيل والسعودية.

وأوضحت الصحيفة أنه "بناءً على المقترح، فإن الأميركيين سيعترفون من جانب واحد بدولة فلسطينية، فيما تبدي إسرائيل معارضتها وتوضّح أن اتفاقاً دائماً يشمل دولة فلسطينية، سيناقش فقط في مفاوضات مباشرة".

ولفتت "يسرائيل هيوم" إلى أن نتانياهو "ردّ متأخراً وبطريقة منضبطة على الخطوة التي تدرسها واشنطن. ولم يعلّق على الأمر نهار الخميس، وفقط ليل الخميس الجمعة نشر مكتبه ما قاله نتانياهو في هذا الموضوع في جلسة المجلس الوزاري للشؤون السياسة والأمنية".

وأوضح المصدر الذي تحدث للصحيفة، أن "تأخر رد نتانياهو وصيغته التي اختيرَت، يعبّران عن تفاهم يتشكّل مع الإدارة الأميركية. وفي إطار ذلك يعرب نتانياهو عن معارضته للاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، لكنه يبدي موافقته على التفاوض بشأن تسوية مستقبلية دون شروط مسبقة".

ويأمل نتانياهو، بحسب الصحيفة، من خلال هذه الصيغة، أن "يتمكّن الأميركيون من إقناع السعوديين بأن إسرائيل قطعت شوطاً طويلاً في القضية الفلسطينية. وسيكون المردود من ذلك استعداد الرياض لاعتراف تاريخي بإسرائيل".

وذكرت الصحيفة أنّ "نتانياهو لم يتخذ قراراً نهائياً بعد في هذا الاتجاه، لكنه يدرسه بجدية، هو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي يقود المحادثات مع الأميركيين نيابة عنه".