نتانياهو: نرفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين

أعلن رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ أن إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، لافتاً إلى أنه لن يتم تحقيق مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين دون شروط مسبقة.

وخلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، شدد نتانياهو على أن إسرائيل ستواصل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب ب​الدولة الفلسطينية​، موضحاً أن مثل هذا الاعتراف، بعد السابع من تشرين الأول الماضي، سيمنع أي تسوية سلمية بالمستقبل وسيمنح "الإرهاب" مكافأة.