الدفاع الروسية: القوات الروسية ضربت مركز قيادة اللواء الميكانيكي 31 التابع للجيش الأوكراني

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن "القوات الروسية ضربت مركز قيادة اللواء الميكانيكي 31 التابع للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية"، موضحة أنه "تم قصف مراقبة للواء الميكانيكي 31 التابع القوات المسلحة في منطقة زيلانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومستودعات الوقود والذخيرة، وكذلك القوى البشرية والمعدات العسكرية في 128 منطقة".

وأشارت الدفاع إلى أن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت أربعة صواريخ من طراز "هيمارس"، لافتة الى إن "المساحة الإجمالية للأراضي المحررة بلغت 31.75 كيلومتراً مربعا".