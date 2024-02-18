بوتين: السياسة الحالية للسلطات الألمانية تتسبب في أضرار جسيمة لمستقبل الاقتصاد الألماني

اشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الى أن "السياسة الحالية للسلطات الألمانية تتسبب في أضرار جسيمة لمستقبل الاقتصاد الألماني"، لافتا الى ان "بالطبع، عندما بعنا، تلقينا المزيد من المال، ربما كان الأمر أكثر متعة. ولكن، من ناحية أخرى، كلما قل اعتمادنا على الطاقة، كان ذلك أفضل. لأن الجزء غير المتعلق بالطاقة من اقتصادنا ينمو بمعدل كبير".

وتابع: "لقد قالوا طوال الوقت، روسيا لا تعطي، روسيا لها حدود. نحن لا نقيد أي شيء، نحن نعطي كل شيء. تبين أن الأتراك هم الشريك الأكثر موثوقية، من خلال خط التيار التركي".

ولفت بوتين إلى أن "أوروبا كافحت لخفض تكلفة موارد الطاقة الروسية، على الرغم من أنها كانت رخيصة نسبيًا، والآن تبلغ التكلفة أكثر من 300 دولار لكل ألف متر مكعب وأكثر".