المنخفض الجوي ينحسر تدريجياً اعتباراً من بعد ظهر يوم غد ويبقى الطقس متقلب محلياً

اشارت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوي، الى "منخفض جوي متمركز فوق تركيا، والذي يقترب تدريجياً يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة والذي يحمل معه أمطار، ثلوج على المرتفعات، رياح ناشطة وعواصف رعدية، ينحسر تدريجياً اعتباراً من بعد ظهر يوم غد الأثنين حيث يتجه شرقاً ويبقى الطقس متقلب محلياً حتى صباح يوم الأربعاء، حيث يتحول الى مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، حيث من المتوقع ان تتخطى معدلاتها الموسمية نهاية الأسبوع المقبل".

وحذّرت من "سلوك الطرقات الجبلية فوق الـ1700 متر بسبب تراكم الثلوج".

وذكرت أن "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار مع حدوث بعض الانفراجات، اتعود وتشتدّ غزارتها اعتباراً من المساء، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق".

ولفتت الى ان "الطقس غدا غائم مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً فترة قبل الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع ال ١٥٠٠ متر وما فوق، تخف حدة الأمطار تدريجياً ويتحول الطقس الى غائم جزئياً بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة. اما الثلاثاء، غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1600 متر وما فوق".

واوضحت ان "طقس الأربعاء غائم جزئياً وضباب محلي على المرتفعات، وتساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية خلال الفترة الصباحية، ترتفع درجات الحرارة خلال النهار وبيستقر الطقس تدريجياً ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم، نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1800 متر وما فوق خلال الليل".