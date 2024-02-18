شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة الصناعة بالشيوخ يشيد بمبادرة ابدأ‎ لتطوير الصناعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعات المصرية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الملتقى الدولي للصناعة في أكتوبر 2022.

وذكر "مطر"، في تصريحات له اليوم، أن تلك المبادرة تساهم بشكل فعال في دعم وتطوير الصناعة الوطنية والاعتماد كليا على المنتج المحلي وتقليل الواردات، مضيفا أن تلك المبادرة تساهم أيضا في تقديم الدعم لاصحاب المصانع المتعثرة من خلال تذليل العقبات وتقنين أوضاعهم وحل جميع مشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك بطريقة علمية حديثة وباقل تكلفة ممكنة.

كما أشاد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالبرنامج التدريبي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية والذي من خلال يتم تأجيل المتدربين لسوق العمل وإعدادهم كمحترفين وتثقيفهم صناعيا لتمكينهم من مهارات إضافية لضمان نجاحهم في حياتهم المهنية.

وأكد مطر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه مؤخرا بحزمه من القرارات لدعم الصناعات الوطنية، حيث وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية حزمة من الحوافز منها الإعفاء من كافه الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة خمس سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة والتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

ومشيرا إلى أن تلك القرارات ذات أبعاد استراتيجية قويه تنعكس على دعم الصناعة الوطنية في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تنفذها مصر لدعم القطاع الصناعي.