شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية مستقبل وطن: مش منطقى عدم وجود مواد خام وتواجد شيكولاته مستوردة فى المحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، أهمية وجود فقه الأولويات في الاستيراد من الخارج بالتوازي مع الأولويات الصناعية لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها، قائلاً: "مش منطقي أن أجد مصانع لا تجد مواد خام ومستلزمات إنتاج، لكن ادخل أي سوبر ماركت أجد كل أنواع الشوكولاتة المستوردة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة الطلب المقدم من النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وشدد "الخولي" علي أهمية توافر الغيار اللازمة لتشغيل الآلات والمعدات، وكذا الأجهزة المنزلية والكهربائية، لأن اختفائها يتسبب في مغالاة غير عادية من التجار والصناع مما ينعكس بدوره علي المواطن.

وحذر حسام الخولي، من الجزر المنعزلة داخل الحكومة بعضها البعض، مشددا علي ضرورة أن يتولى وزير الصناعة والتجارة بشخصه مهمة الدفاع عن حقوق المصنعين داخل الحكومة، و"يتخانق" علي حد وصفه لكي يحصل علي امتياز لهم، قائلاً : "اتمنى الصناعة والتجارة تبقى في احسن حال".

وكان النائب تيسير مطر، قد قال خلال استعراضه طلب المناقشة العامة، إن الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا"، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومه الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظرا"، لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة، كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي

وتابع مطر، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في رفع الإنتاجية كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.