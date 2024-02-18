القاهرة الإخبارية: مصر تتقدم بمذكرة للعدل الدولية حول ممارسات إسرائيل بالأراضي المحتلة

أفاد مصدر رفيع المستوى، لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مصر تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، كاشفاً أن مصر ستتقدم بالمرافعة أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 شباط الحالي.

وأشار إلى أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.