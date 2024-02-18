كوهين: إذا كان ثمن توسيع اتفاقيات السلام هو دولة فلسطينية فأنا أتخلى عن اتفاقيات السلام

عبر وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن "رفضه إقامة دولة فلسطينية، مقابل توسيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية".

واشار خلال مقابلة تلفزيونية، الى ان "إذا كان ثمن توسيع اتفاقيات السلام هو دولة فلسطينية فأنا أتخلى عن اتفاقيات السلام".

وكان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، دعا "السعودية إلى تطبيع العلاقات مع بلاده، لأن ذلك سيكون بمثابة انتصار على حركة "حماس" الفلسطينية، وفق تقديراته".