أفادن القناة 12 الإسرائيلية بأن الاجتماع، الذي كان مقررا غدا الاثنين، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وممثلي أهالي الأسرى في غزة، أُجّل دون تحديد موعد جديد له. وطالب أهالي المحتجزين باجتماع مع حكومة الحرب بعد تجميد مفاوضات القاهرة.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: إلغاء الاجتماع بين نتانياهو وممثلي أهالي الأسرى في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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