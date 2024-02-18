الرئيس البرازيلي يتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

اتهم الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، إسرائيل بارتكاب ما وصفها "إبادة جماعية" ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وشبه أفعالها بمحرقة اليهود إبّان الحرب العالمية الثانية.

وقال لولا للصحفيين في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، حيث يحضر قمة الاتحاد الأفريقي: "ما يحدث في قطاع غزة ليس حرباً بل إبادة جماعية".

وأضاف أن "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي لحظة أخرى في التاريخ"، مستدركاً بالقول: "في الواقع، لقد حدث، عندما قرر هتلر قتل اليهود".

وتعد هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس البرازيلي اليساري بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس منذ اندلاعها في 7 أكتوبر.